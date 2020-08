A “Luz” vibrante de Selma Uamusse

Neste magazine “Artes”, focamos o nosso olhar sobre as sonoridades marcadas pela espiritualidade e um apelo à tolerância de “Liwoningo” (“Luz” em chope), o nome do 2° álbum da cantora de origem moçambicana Selma Uamusse, um trabalho apresentado no passado dia 18 de Julho em Lisboa, antes de chegar às bancas e plataformas digitais no dia 24 de Julho, alguns meses depois da data inicialmente prevista devido à crise provocada pelo coronavírus.

Com letras cantadas em português, inglês e nas línguas faladas em Moçambique, “Liwoningo” é o fruto de várias colaborações, nomeadamente com o brasileiro Guilherme Kastrup, músico e produtor distinguido nos Grammy pelos seus trabalhos com a cantora brasileira Elza Soares.

Este novo álbum que chega num momento peculiar, vem a seguir a um primeiro disco “Mati” lançado em 2018 que conquistou o público e a crítica. Por conseguinte, dois anos depois, não deixava de haver alguma pressão à volta deste 2° trabalho, admite Selma Uamusse.