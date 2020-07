Seles: PIIM insufla ‘oxigénio’ ao desenvolvimento comunitário

O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) em curso no Município do Seles abrange cerca de seis projectos sociais em diversos sectores. O Administrador, Manuel Jorge dos Santos ‘Boavida’, apela aos munícipes a fiscalizarem estas empreitadas de formas a participarem nos referidos projectos e se evitarem alguns erros em determinadas obras.

José Ricardo | Sumbe

Com cerca de 3.101 km2 de extensão e 202 mil habitantes, o Município do Seles vai, no âmbito do PIIM, trabalhar na reabilitação e expansão da rede de água do rio Cambongo, reabilitação e ampliação do Centro de Saúde com 30 camas, construção de infra-estruturas da central eléctrica, bem como a construção de duas escolas com sete salas cada, na comuna de Amboiva e na Botera, respectivamente.

O Administrador Manuel Jorge dos Santos, garantiu, que já foram licenciadas as empresas encarregues das diferentes empreitadas por via de um concurso público, para a execução dos projectos constantes do PII, que terá, mensalmente, um valor disponível por intermédio de uma quota financeira.

“Os projectos iniciados ou por iniciar, como por exemplo, o de Combate à pobreza, vão ser concluídos, porque o PIIM tem características específicas e cada um deles vai dar resposta ao quadro do objectivo pelo qual foi criado, regra de contratação pública”, frisou.

O administrador manifesta-se optimista com a execução do PIIM, por considerar que “é o caminho que pode impulsionar o desenvolvimento dos municípios por estar, especificamente dirigido para as comunidades, permitindo descentralizar serviços, estando o cidadão mais próximo da administração municipal”, elucidou.

A nível do município do Seles, os projectos foram divulgados nas comunas, sectores, comissões de moradores, autoridades tradicionais e nos bairros para que as pessoas estejam mais esclarecidas e possam dar o seu contributo para a sua melhoria, “atendendo as especificidades de cada área e a realidade local”.

Mais educação e melhoria no sector da saúde

O Administrador avançou ao Portal de Angola que à semelhança de outros municípios da província do país, o Seles enfrenta dificuldades em infra-estruturas escolares, sanitárias e de recursos humanos.

O sector da Educação no município, por exemplo, conta com 39 escolas das quais 35 são do ensino primário, duas do I ciclo do ensino secundário e uma do II ciclo, correspondentes a 492 salas de aulas.

Já no sector da Saúde, o Seles possui um Hospital Municipal com 102 camas, dois Centros de Saúde, sendo um público e outro privado, 22 postos de Saúde e sete médicos, todos expatriados, um técnico de diagnóstico e terapêutico, seis técnicos de laboratórios de análises clínicas e 34 enfermeiros de vários escalões prestam assistência à população.

“Temos uma rede de infra-estruturas sanitárias razoáveis, mas o grande problema prende-se com a falta de enfermeiros e técnicos de outras especialidades para cobrirem as necessidades das comunidades”, concluiu, sustentando mesmo a necessidade de mais técnicos para responder a demanda neste sector-chave para qualquer sociedade.