Portugal regista mais 204 casos e mais oito mortes por Covid-19

Região de Lisboa e Vale do Tejo regista o número mais elevado de infecções ao dia de hoje, tendo confirmado mais 128 casos em relação aos dados da véspera. O número de casos recuperados em Portugal aumentou para 36.483.

Portugal conta com um total de 51.072 casos confirmados da Covid-19, mais 204 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, 31 de Julho. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 1.735, o que corresponde a mais oito mortes nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico divulgado esta tarde indica que, até à data, foram registados 442.088 casos suspeitos e 1.650 pessoas ainda aguardam os resultados das análises laboratoriais da Covid-19. Actualmente existem 389.366 casos não confirmados após as análises, e 35.757 encontram-se sob vigilância das autoridades de saúde.

A DGS revela que actualmente existem 18.675 casos registados no Norte, 4.439 no Centro, 26.067 em Lisboa e Vale do Tejo, 883 no Algarve, 168 casos na Região Autónoma dos Açores, 106 na Região Autónoma da Madeira e 734 casos no Alentejo.

Actualmente existem 381 internados, dos quais 41 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e 36.483 casos recuperados em Portugal, mais 343 do que os registados no dia de ontem.

O total das 1.735 mortes, 828 foram no Norte, 252 no Centro, 604 em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Algarve, 15 nos Açores, 21 no Alentejo, não se registando nenhuma na Madeira.

O boletim da DGS contabiliza três vítimas mortais do sexo feminino e uma masculina entre os 30 e os 39 anos de idade, juntando-se às duas vítimas mortais, feminina e masculina, entre os 20 e os 29 anos, existindo actualmente seis óbitos confirmados abaixo dos 40 anos de idade.

Existem ainda 10 vítimas mortais do sexo feminino e 10 do sexo masculino entre a faixa etária dos 40 aos 49 anos de idade. Registaram-se 38 vítimas do sexo masculino e 17 do sexo feminino na faixa etária dos 50 aos 59 anos, 106 vítimas entre os 60 e os 69 anos do sexo masculino e 48 do sexo feminino, 207 óbitos masculinos e 130 óbitos femininos entre 70 e os 79 anos. Registam-se ainda 504 vítimas masculinas e 659 vítimas femininas com mais de 80 anos.

O grupo etário com mais casos confirmados é dos 40 aos 49 anos (3.792 homens e 4.679 mulheres), com um total de 8.471, seguindo-se a dos 50 aos 59 anos (3.322 homens e 4.413 mulheres), num total de 7.735. Existem 4.139 crianças e adolescentes infectados, entre os 0 e os 19 anos de idade. Actualmente existem 22.787 homens e 28.285 mulheres infectados pelo novo coronavírus.

O número de casos nas faixas etárias entre os 30 e os 39 anos e os 60 e 69 anos têm verificado aumentos. O boletim da DGS assume a existência de 3.959 homens e 4.379 mulheres infectados entre os 30 e 39 anos, e 2.419 homens e 2.700 mulheres com casos confirmados entre os 60 e 69 anos. Actualmente existem 3.935 mulheres e 1.892 homens com mais de 80 anos infectadas com Covid-19.

Também o grupo etário entre os 20 e os 29 anos de idade têm verificado um aumento considerável de casos positivos, sendo que até à data existem 3.623 homens e 4.196 mulheres com casos positivos. A faixa etária entre os 70 e 79 anos verifica 1.671 homens e 1.877 mulheres infectadas. Existem 44 homens e 32 mulheres cuja idade é desconhecida.

Em relação aos sintomas, os mais referidos são tosse (35%), febre (28%), dores musculares (21%), cefaleias (20%), fraqueza generalizada (14%) e dificuldades respiratórias (10%).