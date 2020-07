Deborah Secco recebe famosas em live no Dia do Orgasmo

Parte do projecto “Liberdade Vem de Dentro”, a live vai ser transmitida pelo YouTube do GNT.

Deborah Secco, 40, vai comandar uma live em comemoração ao Dia do Orgasmo, que ocorre nesta sexta-feira (31). A actriz, que aguarda a retomada das gravações da novela “Salve-se Quem Puder” (Globo), aproveitou o tempo livre para falar sobre sexualidade e prazer feminino.

A partir das 22h, ela vai bater um papo sobre esse e outros assuntos com convidadas famosas, como as actrizes Nanda Costa e Mariana Xavier, as cantoras Karol Conka e Gaby Amarantos e a ex-BBB Marcela McGowan (BBB20).

Parte do projecto “Liberdade Vem de Dentro”, a live vai ser transmitida pelo YouTube do GNT. O começo, no entanto, também vai ter sinal aberto na TV, no próprio canal pago.

Além da transmissão ao vivo, a iniciativa contou com uma série de programetes gravados nos quais Deborah trocou experiências com as convidadas sobre temas como “dificuldade para chegar lá”, “prazer e relacionamento” e “vergonha do próprio corpo”. Os episódios já estão disponíveis no YouTube do GNT.

O projecto é patrocinado pela farmacêutica Bayer como parte do lançamento de um novo método contraceptivo.