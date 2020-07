Cunene: Cidadão detido por espancar a filha

Um cidadão, de 36 anos de idade, foi detido, esta sexta-feira, no município do Cuanhama, por violência doméstica.

De acordo com a Polícia Nacional, o facto ocorreu no interior de uma residência situada no bairro Naipalala, quando o agressor foi encontrado pela sua esposa a espancar a filha. Insatisfeita, a mulher denunciou-o às autoridades policiais, que detiveram o infractor que se encontrava sob efeito de substâncias psicotrópicas, das quais fazia uso.

Refira-se que, em posse do acusado que já está a contas com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), foram encontradas cerca de 6 gramas do referido produto.