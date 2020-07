Uíge vai ter hospital de campanha e laboratório de alta qualidade

A província do Uíge vai contar, dentro de dias, com um laboratório de alta qualidade para testagem e análises de eventuais casos suspeitos da Covid–19 e um hospital de campanha.

A informação foi dada, ontem, pela directora do Gabinete Provincial da Saúde, Madalena Diogo, durante a visita que o governador Sérgio Luther Rescova Joaquim efectuou às unidades sanitárias do município do Uíge para constatar in loco o seu funcionamento e as principais dificuldades.

De acordo com a directora provincial, os técnicos que vão assegurar os trabalhos de construção do hospital de campanha e do laboratório já se deslocaram ao terreno e observaram as condições do espaço, aguardando-se o arranque dos trabalhos.

A directora do Gabinete Provincial da Saúde apelou a população para observar as medidas de protecção individual e colectiva na perspectiva de se evitar o contágio e a propagação de casos da Covid-19.

“Estamos a trabalhar com as equipas integradas na busca activa e os hospitais, rastreando a população para descobrir não só casos suspeitos da Covid–19, mas também as doenças diarreicas e respiratórias agudas, malária e outras”, disse.

Durante a jornada de campo, o governador Sérgio Luther Rescova constatou o andamento da obra de reabilitação da maternidade do Hospital Municipal do Uíge e orientou a empresa construtora para acelerar os trabalhos.

O governador percorreu as diversas áreas que compõem as unidades sanitárias e recebeu dos responsáveis explicações detalhadas sobre o seu funcionamento, dificuldades e necessidades para o atendimento humanizado da população.

Uíge necessita de 2.500 enfermeiros e médicos

A província do Uíge necessita de 2.500 enfermeiros e médicos de diversas especialidades para cobrir o défice de técnicos que se verifica nas unidades sanitárias.

De acordo com a directora do Gabinete Provincial da Saúde, a insuficiência de enfermeiros tem causado morosidade no atendimento dos doentes ou mesmo o encerramento de alguns postos e centros de saúde.

Madalena Diogo sublinhou que o défice de recursos humanos na província é tão grande que alguns postos e centros de saúde são assegurados por apenas um técnico, “facto que cria enchentes e morosidade no atendimento”.

“Neste momento, o sector da Saúde na província é assegurado por 2.424 técnicos, entre médicos, enfermeiros e pessoal administrativo, mas este número é uma gota no oceano. Precisamos de novos técnicos e médicos suficientes em cada unidade sanitária para evitar que os doentes demorem muito tempo na fila para serem atendidos”, disse.

Avançou que a aposta do governo da província é a descentralização dos serviços de saúde para que estejam mais próximo da população. Por isso, referiu, no quadro do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) estão a ser construídas novas unidades sanitárias e as outras estão a ser reabilitadas.

Sobre a paralisação de alguns serviços no Hospital Municipal do Quimbele, por falta de médicos especializados, a directora do Gabinete Provincial da Saúde afirmou que a situação está a merecer a atenção do Ministério, sublinhando que tão logo haja luz verde será resolvida.

No último concurso público de ingresso ao sector da Saúde na província foram admitidos 180 técnicos. O processo está na fase de assinatura de contratos, que depois serão vistos pelo Tribunal de Contas. Só depois disso serão colocados nas unidades sanitárias com maior défice. Com 58 mil quilómetros quadrados, a província do Uíge tem 16 municípios e 31 comunas.