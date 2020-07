Stella Emmanuel, médica nigeriana nos EUA cura pacientes Covid-19

Esta é uma das cenas do vídeo censurado.

O editor recebeu por WhatsApp o video e postou tudo no YouTube, disponibilizou-o aqui no blog no início desta tarde e ele foi censurado há poucos minutos pelo YouTube. O editor conferiu a autenticidade do material e foi por isto que publicou. A censura deve-se apenas ao fato de que a dra. Stella defende o uso do Kit Covid.