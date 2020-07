Clamam por regresso ao país: Angolanos retidos na RDC passam por dificuldades

Mais de 400 angolanos que se encontram retidos, desde Março, na região do Congo Central, República Democrática do Congo (RDC), devido ao encerramento das fronteiras face à propagação da Covid-19, clamam pelo regresso ao país, afirmou, ontem, o governador da província do Zaire.

Pedro Makita avançou que nos últimos dias o Governo Provincial do Zaire tem recebido várias solicitações de cidadãos angolanos que pretendem regressar ao país.

Estas preocupações, referiu, foram já transmitidas às autoridades competentes em Luanda, no sentido de se atender o clamor dos compatriotas retidos no país vizinho.

“Temos registado solicitações de concidadãos que se encontram na RDC e que desejam regressar ao país, no quadro do movimento solidário e humanitário da vinda de angolanos que se encontram no exterior. Reportámos à Comissão Multissectorial em Luanda sobre a necessidade de repatriar aqueles cidadãos para Angola”, disse.

O governante referiu que existe um acordo com as autoridades congolesas que visa viabilizar o retorno dos angolanos ali retidos, assim como do repatriamento dos 142 cidadãos congoleses que actualmente se encontram na província do Zaire.

“Estamos preocupados com as condições em que estão a viver os angolanos na RDC, assim como estamos, igualmente, preocupados com os congoleses aqui retidos”, referiu o governador do Zaire.

Dormimos numa esteira estendida no chão

Em declarações ao Jornal de Angola através de plataformas digitais, Jerónimo Seno, cidadão angolano que se encontra retido na RDC desde Março último, com a esposa e um filho de um ano, falou das vicissitudes por que estão a passar. Contou que foi à RDC em tratamento médico em virtude de uma fractura que contraiu na perna direita, em consequência de um acidente de viação.

Depois de receber alta, o casal e o filho foram hospedados numa das divisões do hospital, onde já estavam outras cinco pessoas, cujas condições de higiene são consideradas péssimas. Em função disso, disse, com o pouco dinheiro que lhe restava e que serviria para despesas de apenas duas semanas, decidiu arrendar um quarto fora da unidade hospitalar.

Mas Jerónimo Seno viu o Estado de Emergência a ser prorrogado, seguido do estabeleci-

mento da Situação de Calamidade Pública, o que o impediu de regressar ao país. Já sem dinheiro Seno foi convidado pelo senhorio a abandonar a casa, porque já não tinha meios para continuar a pagar o arrendamento.

“Neste momento, alguém de boa-fé deu-nos um espaço para dormir. Dormimos numa esteira e cobrimo-nos com um pano apenas, numa altura em que a zona de Mbanza Ngungu faz muito frio”, disse.

Segundo Jerónimo Seno, o governo do Zaire tem o registo dos mais de 400 angolanos interessados em regressar ao país. Deste número, 80 foram em peregrinação à Nkamba, santuário da Igreja Kimbanguista, e quando tentavam regressar ficaram retidos na fronteira do Luvo, onde passam várias dificuldades.

“Estamos a viver imensas dificuldades com o encerramento das fronteiras. Em função disso, não temos como receber apoios de familiares que estão em Angola. Está muito difícil”, lamentou Jerónimo Seno, acrescentando que neste momento não tem qualquer informação sobre os outros cinco filhos que deixou em Angola.

Joana Makiesse, angolana igualmente retida na RDC desde Março, referiu que faz trabalhos domésticos, como lavar roupa, limpeza de quintais ou capinar em lavras de outrem para conseguir dinheiro para a sobrevivência.

“Estamos aqui na RDC a passar muitas dificuldades. Neste momento que vos falo, estou a fazer limpeza numa casa a troco de dois mil francos congolês, valor que serve apenas para comprar duas latas pequenas de óleo de palma, uma cebola e um quilo de fuba. Começo a trabalhar às 6 horas e termino às 17 horas”, disse, clamando por ajuda do Governo para regressar ao país, à semelhança do que está a acontecer com os concidadãos retidos em Portugal, Brasil e África do Sul.