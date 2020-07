Varandas puxa dos galões do Sporting para arrasar o Sp. Braga

Frederico Varandas puxou dos galões para referir que o Sp. Braga nunca será um rival para o Sporting.

“Todos nós sabemos o que pretende o Sp. Braga. E é legítimo que o faça. Mas não é por uma ou outra época menos bem conseguida que alguma vez o Sp. Braga vai conseguir ser o que o Sporting é”, começa por dizer, em entrevista ao diário desportivo Record.

O presidente leonino até dá o exemplo do Liverpool, para explicar o seu ponto de vista.

“Repare no exemplo do Liverpool! Esteve 30 anos sem vencer o campeonato, fez épocas muito aquém do seu passado e, no entanto, nunca deixou de ser um gigante. O Sporting mesmo numa época atípica de 4º lugar… será sempre um gigante e jamais o Sp. Braga será um rival, com todo o respeito que o Sp. Braga nos merece”, referiu.

Na mesma entrevista, Varandas lamentou alguns lances de arbitragem que acabaram por prejudicar a posição do Sporting na classificação.

“Como é óbvio, o Sporting foi severamente prejudicado nesta retoma do campeonato. Quando eu vejo o lance do Coates em Moreira de Cónegos e o árbitro Tiago Martins, mesmo tendo sido chamado pelo VAR a ver aquelas imagens, a considerar que não é penalti fico muito preocupado com a competência desse árbitro. Mas não foi só essa situação. Recordo-me por exemplo dos jogos contra Paços de Ferreira e Tondela em casa em que vários penáltis ficaram por marcar, apesar de termos vencido esses dois jogos”, concluiu.