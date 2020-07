Aumento de novas infecções pela Covid-19 inquieta Europa que implementa medidas

Com em pano de fundo as férias estivais,a Europa, à semelhança de outras partes do mundo receia mais do que nunca a emergência de um novo surto epidémico da Coid-19. O aumento de novos casos na França, Bélgica, Alemanha e Espanha, leva os governos dos respectivos países a manifestarem a sua inquietação.

Depois da França e do Reino Unido, a Alemanha desaconselhou os seus nacionais a viajarem para a Espanha, país onde existem sinais de um ressurgimento de focos epidémicos de Covid-19 .

O governo alemão apelou os seus concidadãos a evitar viagens para as regiões espanholas de Aragão, Navarra e Catalunha. Este apelo ocorre dias depois da França ter recomendado os seus nacionais a não escolher como destino a Catalunha, região muito procurada pelo turismo internacional, devido à recrudescência de novos casos de Covid-19

Por seu lado o executivo de Boris Johnson, impôs uma quarentena de duas semanas a todos os britânicos que regressarem de férias da Espanha.

O Primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez criticou a medida implementada pelo governo de Londres, afirmando que regiões como as Baleares e as Canárias são muito mais seguras do que o Reino Unido em termos sanitários.

A este respeito o ministro da Saúde da Espanha,Salvador Illa, considerou que não existe no seu país um novo surto de Covid-19.

Na Alemanha, o Instituto de Vigilância Sanitária Robert Koch (RKI) expressou também a sua preocupação perante a emergência de novas infecções.

E na Bélgica,as autoridades confrontadas com novos focos de Covid-19, como nomeadamente na província de Antuérpia onde foi decretado o recolher obrigatório, endureceram as regras de combate à epidemia.

As reuniões em grupo na Bélgica, não poderão, até nova ordem, ultrapassar o número de cinco pessoas.

Quanto à Grécia decidiu restabelecer o uso obrigatório da máscara de protecção, praticamente em todos os locais fechados.