Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente confere posse a nova PCA da Agência Nacional de Resíduos e detentores de cargos de direcção e chefia

A Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, Adjany Costa, conferiu posse esta sexta-feira, 24 de Julho, a novos quadros séniores do sector.

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, no cumprimento do Despacho Presidencial n.º 101/20 de 21 de Julho, confere poderes a titular da pasta a conferir posse a nova PCA da Agência Nacional de Resíduos (ANR), Eng. Nelma Lígia Caetano, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Resíduos (ANR).

No mesmo acto foi empossado o novo PCA do Fundo Nacional do Ambiente (FNA), Dr. Bruno Emanuel Lages Serejo, e quadros detentores de cargos de Direcção e Chefia, com vista a preencher o quadro orgânico do Ministério, dentre os quais, 20 (Vinte) Chefes de Departamentos e 4 (Quatro) Chefes de Secção. A titular, recomendou aos recém empossados liderança, responsabilidade, responsabilização, dedicação, assiduidade e apelou aos presentes sobre a necessidade darem respostas aos futuros desafios.

Na cerimónia, avança o documento, estiveram presentes os Secretários de Estado para Cultura, Turismo e Ambiente.