Fundação Arte e Cultura doa às crianças da Ilha de Luanda manuais de apoio para formação artística durante o confinamento

Cem pessoas entre crianças e adolescentes, da Ilha de Luanda, bairro Casas Novas, sector Ponta, começaram a receber nesta semana manuais de apoio para a formação artista. A iniciativa é da Fundação Arte e Cultura, através do seu projecto Escola das Artes e visa garantir a formação artística dos petizes, enquanto durar a pandemia e o confinamento social.

O referido manual é uma produção da Escola das Artes da Fundação e traz conteúdos práticos nas áreas de dança Ballet, Reciclagem e Decoração, uma componente de Alfabetização e instruções sobre prevenções contra a Covid-19.

De acordo com uma nota enviada ao Portal de Angola, a entrega dos manuais começou nesta segunda-feira e está ser feita de porta a porta. As crianças contempladas fazem parte das mais de 300 crianças e adolescentes que frequentam o Centro Cultural da Fundação Arte e Cultura, na Ilha de Luanda.

“Esta é a primeira fase e estamos a atender 100 crianças, enquanto preparamos as condições para atender as outras crianças e adolescentes. A nossa intenção é manter o ritmo formativo das crianças e adolescentes que frequentam o nosso Centro Cultural”, responsável da Escola das Artes, Marta Faustino.

A pequena Isabel João Miguel, de 11 anos de idade, foi uma das primeiras beneficiadas. Segundo disse, tem saudades de voltar à escola e ocupar os seus tempos livres no Centro Cultural da Fundação, aprendendo artes.

“Eu quero ir para a escola, mas o coronavírus… está aborrecer”, tentava desabafar, mas não encontrava palavras para exprimir o seu descontentamento pelo novo rumo que a sua vida tomou, fruto da pandemia. Para além do trabalho de casa, disse que vai aproveitando as tele-aulas, rotina que vai poder fazê-lo ainda mais com o manual que recebeu.

Quem não ficou de fora foi a adolescente Marlene Domingos, de 15 anos de idade. Encontrada a lavar roupa, a pequena disse que vai conciliando a brincadeira com trabalhos de casa.

“Obrigado pelo manual, vou ler sempre e praticar”, disse a pequena.

Daniel de Carvalho Pacheco é uma criança de 8 anos e encontrava-se a frequentar a 3ª classe, antes da Covid-19. Ele demonstrou conhecer as medidas de segurança para se prevenir da pandemia, uma razão para dizer que não terá dificuldades de entender o capítulo sobre as medidas de prevenção que o manual traz.

“Durante esta fase, ando a fazer as tarefas que a Fundação deixou e as tarefas da escola”, disse o pequeno.

Sobre a Fundação

Fundada no dia 25 de Janeiro de 2006, a Fundação Arte e Cultura tem o seu foco na inserção social das famílias em situação de vulnerabilidade e risco e no apoio às artes e à cultura angolana. Recentemente inaugurou o seu novo Centro Cultural e sede na Ilha de Luanda, onde centenas de crianças e adolescentes participam nas mais diversas áreas de formação, designadamente as artes plásticas e performativas, artesanato, corte e costura, música e dança, ioga e ginástica, informática e actividades de superação escolar, entre outras.

A Fundação Arte e Cultura é parte integrante da Menomadin Foundation, organização internacional de investimento de impacto e filantropia, representando ainda, em Angola, o compromisso de responsabilidade social corporativa do Grupo Mitrelli, principal mecenas da Fundação.