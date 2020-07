COVID-19: Gaza, no sul de Moçambique, em alerta

A província de Gaza, região sul de Moçambique, está em situação de alerta devido ao regresso, por vias ilegais, de moçambicanos provenientes da vizinha África do Sul, país com maior número de casos de Covid-19 em África.

Com as fronteiras com o país vizinho encerradas, o governo provincial de Gaza diz notar, com preocupação, que há cada vez mais jovens locais que procuram oportunidades do outro lado da fronteira que estão de regresso, usando a imigração ilegal, escapando, por isso, do processo de triagem sanitária contra a COVID -19.

A governadora de Gaza, Margarida Mapandzene, disse à nossa reportagem que a preocupação prende-se, a cima de tudo, com o risco destes, poderem transportar o vírus e se tornarem vectores de transmissão comunitária.

Não existem dados conhecidos sobre o número de moçambicanos que tenham regressado de forma clandestina a Gaza, mas o governo provincial diz ter conhecimento de casos de pessoas nesta situação.

Para reduzir este tipo de fluxo, Margarida Mapandzene disse que as autoridades estão a intensificar o controlo fronteiriço e apostam na sensibilização às comunidades, para alertarem sobre cidadãos regressados do país vizinho, por forma a fazer-se a avaliação do seu estado.

A África do Sul é um dos países com maior índice de infectados pela COVID 19, sendo um risco permanente para Moçambique, que tem milhares de cidadãos emigrados naquele país.

Actualmente, a província de Gaza conta com 38 casos positivos e um óbito.