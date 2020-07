Covid-19: África do Sul, o país mais afectado no continente, vai receber empréstimo de 288 milhões USD do BAD

A África do Sul, o país mais afectado pela covid-19 no continente, vai receber um empréstimo do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) no valor de 288 milhões de dólares.

“O empréstimo de aproximadamente 288 milhões de dólares insere-se no pacote de 10 mil milhões de dólares de ajuda, vai financiar o Programa de Apoio e Resposta à Covid-19, e representa o primeiro apoio orçamental de sempre do BAD ao país”, lê-se num comunicado divulgado pelo banco com sede em Abidjan, citado pela agência Lusa.

Segundo o comunicado, o objectivo do programa é “proteger vidas e promover o acesso a equipamento de saúde, preservar empregos, rendimentos e segurança alimentar e proteger as empresas, apoiando a economia formal e informal”, pois, de acordo com as estimativas do BAD, o PIB do país pode cair para o valor mais baixo nos últimos 90 anos, registando uma contracção de 6,3% no cenário base e 7,3% no pior cenário.

A África do Sul é o país mais preparado para responder à pandemia, segundo o Índice Global de Segurança em Saúde, citado pelo BAD na nota em que é anunciado o empréstimo, “mas há significativos desafios no sector público de saúde, incluindo subfinanciamento e défice de pessoal”, algo que não acontece no sector privado, “inacessível para a maioria dos sul-africanos”.

“A capacidade da África do Sul em responder à pandemia tem implicações para os países vizinhos, bem como para o continente como um todo, dada a sua posição como segunda maior economia africana, a seguir à Nigéria”, considera o BAD.

De acordo com os dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (Africa CDC), a África do Sul tem 51% dos casos registados no continente e está em quinto lugar na tabela de número de casos de covid-19 relatados no mundo, com mais da metade dos casos no continente africano, com 394.948. O total de mortes registadas é de 5.940.