Competição Seedstars World está de volta a Angola

A Seedstars anuncia a realização do Seedstars World Competition 2020/21 online, na sequência do sucesso da Conferência Online Seedstars a 3 de Abril de 2020, como forma de garantir a segurança dos seus parceiros e da comunidade no âmbito da inesperada crise da COVID-19.

“Uma vez que a convocatória pública para o Seedstars World Competition já foi lançada, não poderíamos estar mais orgulhosos de apoiar uma comunidade ansiosa e capaz de dar passos concretos e construtivos. Ao nos mantermos independentes e solidários, pretendemos ir além das interacções físicas, a fim de criar impacto na sociedade em geral”, defende Pierre-Alain Masson, Co-Fundador da Seedstars.

De acordo com uma nota chegada à Redacção do Portal de Angola, todos os anos, a Seedstars selecciona as startups mais promissoras nos mercados emergentes para que se juntem à sua comunidade global e para acelerá-las através dos seus programas e investimentos, mas desta vez será “online”.

O concurso, cujas candidaturas estão abertas até 31 de Julho, será organizado em 94 cidades de mercados emergentes, incluindo Luanda, através do website www.seedstarsworld.com. A Seedstars irá então treinar mais de 1.800 startups através da Academia Online Seedstars e selecionar um vencedor local por cada cidade para participar na fase Regional do concurso. As startups seleccionadas de cada região irão então competir na Grande Final a ser realizada em Abril de 2021.

O Seedstars World Competition Online 2020/21 está a incentivar a inscrição de Startups de todo o mundo. Dos participantes, serão selecionadas até 10 Startups para um prémio em investimento de 50.000 USD como Programa de Aceleração, bem como um vencedor mundial que receberá um prémio de 500.000 USD em investimento.

O evento tem apoio local do KiandaHub, a primeira HUB de Inovação no país, que desde 2015 apoia iniciativas do género com o objetivo de imponderar empreendedores locais e dar-lhes maior visibilidade internacional.

Sobre Seedstars

Seedstars é uma empresa privada com sede na Suíça, cuja missão é impactar a vida das pessoas nos mercados emergentes, através da tecnologia e do empreendedorismo. Nestes mercados, a Seedstars constrói pontes entre os diferentes stakeholders, constrói empresas do zero com parceiros públicos e privados e investe em startups de crescimento rápido, tendo como objectivo fomentar o empreendedorismo e o investimento de impacto nos diferentes ecossistemas espalhados pelo mundo.

Através de diferentes actividades, desde a procura das melhores startups e organização de eventos até à criação de empresas e programas de aceleração, a Seedstars construiu uma sólida e valiosa comunidade de changemakers em mercados emergentes. O grupo Seedstars criou a maior competição de startups para mercados emergentes (Seedstars World), o Fórum de Empreendedorismo para Mercados Emergentes (Seedstars Summit), hubs de empreendedorismo (Seedspace), programas de aceleração (Seedstars Growth), programas de ensino e formação (Seedstars Academy) e uma entidade de investimentos que inclui um laboratório de startups e um fundo (Seedstars Investments).

Alguns dos principais parceiros de Seedstars são, neste momento: Enel (Energia), School of Management Fribourg (HEG Fribourg) & TRECC – Transforming Education in Cocoa Communities (Educação), BBVA (Finanças), Tag Heuer (Empreendedorismo Feminino, economia de tempo e inovação), Merck (Saúde) e continental (Mobilidade) e em Angola a KiandaHub.

Sobre a competição Seedstars World

A Seedstars World é a maior competição de startups exclusivamente focada em mercados emergentes. Desde há cinco anos, a equipa da Seedstars embarca numa tournée mundial de nove meses em busca das melhores startups em fase inicial em mais de 65 países, organizando mais de 100 eventos no total.

Em cada país é seleccionado um vencedor que, como parte do prémio, é convidado para uma das cinco Regional Summit, que junta todos os vencedores da região, investidores, mentores e empresas para um intenso programa de networking e formação.

O prémio inclui ainda a presença na Final Global da competição, que ocorre durante o Seedstars Summit, onde os vencedores locais têm a oportunidade de representar os seus Países e estão habilitados a ganhar até um milhão de dólares em investimento de capital e outros prémios.

A Seedstars Summit é o mais emblemático evento da Seedstars, repleto de sessões especiais, painéis, debates e workshops num ambiente fervilhante onde se juntam os maiores especialistas de cada área e as mentes mais brilhantes dos mercados emergentes.