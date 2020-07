SUMBE: Jovens clamam por formação profissional e oportunidade de emprego

A cidade capital do Cuanza Sul, Sumbe, cresceu de forma acelerada nos últimos anos e o Chingo é o mais numeroso, fruto do surgimento de novas habitações e pequenos bairros na conhecida zona 4.

José Ricardo | Sumbe

A reportagem do Portal de Angola ouviu vários jovens que, apesar de acreditarem no desenvolvimento comunitário que se vislumbra nos dias que correm, solicitam ao governo local formação profissional, oportunidade de emprego e outras condições para alavancar o lendário bairro do Chingo.

Carlos Mário, de 19 anos de idade, técnico médio, afirma que a administração local tem vindo a fazer um trabalho louvável para a vida da juventude, mas lamenta o facto da referida oportunidade não ser extensiva a alguns bairros que compõem a cidade do Sumbe.

“O meu bairro tem muitos jovens com formação média, como é o meu caso, por não possuirmos formação profissional, precisamos deste incentivo para tão logo os níveis de contaminação da Covid 19 baixarem, possamos encontrar um lugar para desenvolver aquilo que aprendemos durante a formação profissional”, disse acrescentando que associada a falta de emprego está também a delinquência que tem sido estimulada pela falta de iluminação pública nalguns pontos da Londa 2.

Maria Julião, de 30 anos de idade, afirma por seu turno, estar preocupada com a ausência de água potável nas torneiras do seu bairro. “Aqui no Pindo continuamos a tirar água no rio e muitos de nós encontramos dificuldades porque o rio fica longe das nossas casas”, explicou, solicitando logo de seguida a administração local a trazer o precioso líquido junto das comunidades.

Tendo em atenção as dificuldades por que passa na obtenção do primeiro emprego, Tereza Augusto, de 27 anos, é outra munícipe que sonha igualmente com uma formação profissional. Dona de casa e mãe de filhos espera ansiosa pela oportunidade de ser contemplada, pela administração municipal, na obtenção de uma formação profissional a semelhança de outras jovens no passado.

“Ficamos satisfeitas quando ficamos a saber que o governo municipal está a dar acesso a formação profissional para o fomento do auto emprego”, frisou acrescentando que há uma necessidade da distribuição efectiva e regular de água potável para a higienização das pessoas no sentido de se evitar a contaminação do coronavírus que assola o mundo.

Novos projectos a caminho do município

Por via de uma fonte deste Portal na administração do Sumbe, ficamos a saber que aquele organismo do Estado está a encetar contactos junto do Banco Atlântico para, num futuro breve, instalar no bairro do Chingo mais agências para ajudar os funcionários no depósito e levantamento de valores.

Por outro lado, avançou ainda que o problema da água nos novos bairros que surgiram na zona 4 do Chingo, tem os dias contados.

“Contactos feitos com a empresa de águas da província, os bairros Londa e Terra Prometida serão contemplados na segunda fase do projecto “Água para Todos” que vai reduzir o sofrimento da população dos respectivos bairros.

Em gesto de conclusão, a fonte que vimos citando, afirma que está a ser levado a cabo um inquérito no seio da juventude para se saber a aferir as opções prioritárias e a inclinação na formação que os jovens pretendem.

“Pensamos que num curto espaço de tempo, vários jovens do Chingo poderão ingressar no Centro de Formação do CUACRA para serem munidos de ferramentas que lhes possam servir no futuro, nomeadamente, nas especialidades de electricidade, carpintaria, marcenaria, corte e costura e outros.