OTAN apresentam novo single ‘Vais sengar’

Acompanhando a vibe dancehall / reggaeton pop de verão, esta faixa é perfeita para esta altura, mesmo com as contrariedades de saúde que nos assolaram, alterando os ritmos e hábitos pelo mundo inteiro.

De acordo com uma nota chegada à Redacção do Portal de Angola, com este novo single os OTAN continuam a partilhar a sua sonoridade única com versos cantados e versos de rap com um refrão cativante.

“Vais Sengar” é uma expressão angolana para os recém-divorciados que após o fim do casamento regressam a casa dos pais, e a música evolui em torno dessa ideia sempre numa vibe engraçada e cativante. É o terceiro single editado do futuro álbum e também terá um lyric video a acompanhar, isto devido às condições restritivas ainda em Angola, mas por agora vamos focar naquilo que é mais importante, ou seja a música!

E essa já está disponível nas plataformas digitais, entrando para as Playlists Editoriais do Spotify: NewMusicFridayPortugal e PopPT e da Apple Music: Novidades Do Dia.

Quem são os OTAN?

OTAN é o nome de um grupo de jovens músicos residentes em Angola criado em 2016, composto por cinco jovens com idades compreendidas entre os 20 e 24 anos cujos nomes são: Carson Triwer, IJ, Meladas, Josy Moreno & Fidell Euclides.