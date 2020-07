Festa de sexo junta mais de 40 participantes na Comporta durante pandemia

Evento erótico quebra as regras impostas devido à pandemia da Covid-19. Só são permitidos ajuntamentos até 20 pessoas.

Uma festa erótica, marcada para o próximo sábado na Comporta, em Setúbal, está a ser notícia devido à quebra das regras impostas devido à pandemia da Covid-19. Isto porque, de acordo com o Observador, são esperadas mais de 40 pessoas no evento quando as autoridades não permitem ajuntamentos superiores a 20.

No site da Purília, organizadora do evento, é possível ver que esta é publicitada como ‘Comporta Private cocktail | Moët & Chandon | Julho 2020’, com dia marcado para 25 de Julho.

É também referido o tema ‘Purilia Private Eyes Wide Shut’, em menção ao drama erótico ‘De Olhos Bem Fechados’ de Stanley Kubrick, e com Nicole Kidman e Tom Cruise como protagonistas.

Para participar nos eventos organizados por esta, é necessário ser maior de 18 anos e “membro da comunidade Purília” e é preciso obter “a confirmação pela nossa parte da disponibilidade no evento em questão”.

A Purília explica ainda que estas festas são “pensadas e organizadas com o objectivo de oferecer a todos um ambiente de luxúria, glamuroso e erótico”, em que o dress code implica máscara de Veneza, vestido de noite ou em alternativa vestido curto para as mulheres e fato escuro (com ou sem gravata) para os homens. Látex e peles não são permitidas

Há uma grande preocupação com a privacidade de quem participa nestes eventos de sexo. Não é permitida “por nenhum motivo” entrar com câmaras ou qualquer outro objecto capaz de fazer vídeo ou fotografias do local, da festa ou dos convidados.

Também a localização da festa e as indicações de como chegar são divulgadas apenas dois dias antes do evento, frisa ainda a Purília.

Ainda segundo o Observador, é já a segunda festa que a Purília organiza desde o fim do confinamento. Só pode participar no evento do próximo sábado quem “fizer teste à Covid”.

De recordar que, no passado dia 25 de Junho, militares do destacamento territorial de Grândola da GNR receberam uma denúncia relativamente a uma festa com dezenas de pessoas que decorria numa moradia vedada na Comporta.

Num comunicado enviado na altura às redacções, a GNR referia que, ao chegar local – e depois de constatar que estavam cerca de 40 pessoas no evento privado -, pôs termo à festa, uma vez que infringia as regras definidas no combate à pandemia.

Os militares identificaram o responsável pela festa e explicaram-lhe que não é permitido o ajuntamento superior a 20 pessoas, sendo que neste evento estava o dobro das pessoas. Após serem abordadas pelos elementos da GNR, as pessoas presentes acataram as indicações e cessaram a festa.