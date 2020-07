Covid-19: Dom Imbamba quer reforço da caridade

O arcebispo da arquidiocese de Saurimo, Dom Manuel Imbamba, aconselhou hoje, terça-feira, os cidadãos a aumentarem os actos de caridade e amor ao próximo neste período de confinamento familiar.

Falando à imprensa a propósito da situação imposta pela pandemia da Covid-19 no país, o prelado apelou ao amor entre os irmãos, em primeiro lugar, pela caridade para com as famílias mais vulneráveis e ajuda mútua em todas as vertentes.

Conforme o religioso, existem associações na província da Lunda Sul que devem desenvolver actividades de solidariedade em prol das pessoas desfavorecidas, nomeadamente crianças de rua, idosos, deficientes físicos.

Fez saber que a igreja estará sempre disponível para participar nos programas do Governo, na sensibilização das populações para o resgate dos valores morais e cívicos, combate à corrupção, violência doméstica e contra a Covid -19.