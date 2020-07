Tiago Azulão regressa ao Petro de Luanda

O avançado brasileiro Tiago Azulão está de regresso ao Petro de Luanda, onde vai jogar nas próximas duas épocas, confirmou hoje o presidente do clube tricolor, Tomás Faria.

Oriundo do Olympiakos Nicosia da segunda divisão do Chipre, para onde se transferiu no início da época 2019/20, Azulão volta a uma equipa que bem conhece, a qual representou no principal campeonato nacional de futebol “Girabola” por três anos, tendo sido melhor marcador nas edições de 2017 e 2018 com 16 e 21 golos, respectivamente.

Ao falar na tarde desta segunda-feira, durante o acto de tomada de posse do novo corpo gerente do clube para o período 2020/2024, o responsável salientou que o atleta, ainda no Chipre, tomou já contacto, por vídeo-conferência, com membros da equipa técnica, e não só, relativamente ao início dos trabalhos.

“O regresso é um facto, daí continuar a preparar-se para começar a competir”, disse.

Ao serviço do Petro, Tiago Azulão conquistou a Taça de Angola em 2017.