OMS alerta para propagação ‘activa e descontrolada’ de ebola na República Democrática do Congo

Os casos de ebola na República Democrática do Congo aumentaram para 60, tendo funerais como foco de preocupação especial para a propagação da doença, disse a Organização Mundial de Saúde (OMS) na segunda-feira (20).

Mike Ryan, director e especialista em emergências da entidade internacional, informou sobre a detecção de três casos novos no fim de semana, fazendo aumentar o total de infectados confirmados para 56 e quatro casos não confirmados no surto da doença anunciado na província de Équateur, na parte ocidental do país africano.

“A doença está activa e descontrolada”, advertiu Ryan durante um briefing virtual da sede da agência da ONU em Genebra, focando sua preocupação especial nos funerais das vítimas.

Província Équateur inclui parte do rio Congo, uma vasta área geográfica onde as comunidades estão ligadas e as pessoas viajam longas distâncias.

O surto está se espalhando da cidade de Mbandaka para vilas remotas localizadas na floresta ao longo do rio Congo, algumas das quais só podem ser acessadas de canoa ou por veículos todo-terreno, avança Al-Jazeera.

A República Democrática do Congo declarou como terminado no mês passado um surto separado de ebola nas províncias de Ituri e Kivu do Norte. Essa epidemia, a segunda maior registada no país, teve 3.463 casos confirmados e prováveis e 2.277 mortes em dois anos.