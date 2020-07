IGAPE: 30 empresas públicas não apresentaram contas de 2019, entre elas a Sonangol e a TAAG

Das 80 entidades pertencentes ao sector empresarial público, apenas 50 entregaram, até ao final de Junho, os relatórios relativos às contas de 2019 ao Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE). Sonangol e TAAG estão entre as empresas que não cumpriram o prazo.

Apesar de o IGAPE ter largado o prazo para a prestação de contas referentes ao exercício de 2019 até 30 de Junho por causa dos efeitos económicos e financeiros negativos provocados pela pandemia de Covid-19, 30 empresas não entregaram os relatórios relativos às contas do ano passado.

Entre as empresas cumpridoras estão a diamantífera Endiama, o Banco de Desenvolvimento Angola (BDA), o Banco de Poupança e Crédito (BPC), ou a seguradora ENSA.

De acordo com informação divulgada na página da internet do IGAPE, a análise preliminar aos documentos permitiu verificar que, apesar de o número de relatórios entregues representar 63% do total de empresas, vários apresentam inconformidades, sendo a mais frequente a não apresentação do Relatório do Auditor Externo e/ou da respectiva Carta de Recomendações.

Em 2019, o sector empresarial público era composto por 86 empresas, das quais 68 públicas, 12 do domínio público e seis onde o Estado detém participações minoritárias.

Deste universo, 80 empresas têm o dever de prestação de contas, das quais 50 cumpriram esta obrigação, lê-se no comunicado publicado na página do IGAPE, que vai apresentar “nas próximas semanas” a compilação e análise das contas para a produção do Relatório Agregado do Sector Empresarial Público referente às contas do ano passado.

As empresas do sector empresarial público desenvolvem a sua actividade, predominantemente, nos sectores da Energia e Águas (21), Transportes (16), Finanças (8), Agricultura e Pescas (9) e Telecomunicações e Comunicação Social (7).