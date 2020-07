Federação liquida dívida dos técnicos dos Palancas

O director do gabinete do presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Paulo Neto, garantiu, hoje, ao Jornal de Angola, que já foram pagos, no princípio do mês corrente e no dia 18, todos os salários em atraso, prémios de jogo e subsídios da equipa técnica dos Palancas Negras, no âmbito da participação na fase final da Taça de África das Nações (CAN), disputada no ano passado, no Egipto.

“Neste momento, a federação não tem nenhuma dívida com a equipa técnica sérvia. Os pagamentos foram feitos, conforme ficou acordado na rescisão dos contratos”, explicou Paulo Neto.

O responsável pelo gabinete de Artur de Almeida e Silva anunciou que a FAF pagou também, na totalidade, os prémios de qualificação ao CAN´2019, de jogo e subsídios de deslocação de outros membros do corpo técnico e do grupo de apoio.

No CAN´2019, disputado no Egipto, os Palancas Negras foram orientados por uma equipa técnica sérvia, chefiada pelo seleccionador Srdan Vasiljevic, demitido pela FAF após regresso da caravana ao país.

Paulo Neto fez saber que o antigo seleccionador de Sub-20, José Silvestre “Pelé”, enquanto membro da equipa de honra, recebeu igualmente os prémios de qualificação ao CAN, de jogo e subsídios de deslocação.

“Com o treinador Pelé já não há nenhuma dívida. Pagou-se todos os prémios. Não há qualquer compromisso com a equipa técnica”, lembrou o dirigente.

O Jornal de Angola apurou que os jogadores mais utilizados receberam cerca de seis milhões de kwanzas, entre prémios de jogo, subsídios de deslocação e diárias no exterior do país.

Já os atletas menos utilizados e os que não jogaram auferiram, cada um, quatro milhões e três milhões de kwanzas, respectivamente.

Os membros do grupo de apoio da equipa técnica dos Palancas Negras receberam, cada um, 850 mil kwanzas, ou seja, menos de 50 por cento do subsídio e prémio dos atletas e treinadores. Quanto ao subsídio de deslocação, cada elemento embolsou 660 mil kwanzas.

O grupo de apoio do corpo técnico é constituído pelos fisioterapeutas, seccionistas (pessoal que distribui o material desportivo aos jogadores e aos treinadores), supervisores e corpo de segurança.

Na competição, os Palancas Negras ocuparam a terceira posição do Grupo E, com dois pontos, atrás da Tunísia, no segundo lugar, com três. O Mali foi primeiro com sete, enquanto a Mauritânia ficou no quarto e último lugar, com dois pontos.

A Selecção Nacional de Honras iniciou a prova com um empate a uma bola, diante da similar da Tunísia, no dia 24 de Junho, no Estádio de Suez, com golo de Djalma Campos.

Na segunda jornada, Angola empatou sem golos com a Mauritânia, no dia 29 de Junho, também na cidade de Suez, tendo terminado a primeira fase com derrota, por 1-0, no dia 2 de Julho, diante do Mali, no Estádio do Ismailia.

“Languinha” confirma pagamento de salários

O antigo seleccionador nacional de Sub-17 de futebol, Simão José “Languinha”, confirmou, ontem, ao Jornal de Angola, o pagamento da dívida por parte da Federação Angolana de Futebol (FAF) referente aos 13 meses de salários em atraso pelo serviço prestado à selecção nacional de jovens (Palanquinhas).

“A situação da dívida ficou resolvida a semana passada. Reduziram-me o dinheiro, mas pagaram tudo, porque chegámos a um acordo”, contou o técnico, visivelmente satisfeito com o alívio financeiro.

“Languinha” trabalhou dez anos no Departamento Técnico das Selecções Nacionais. Durante quatro anos, foi técnico assistente na Selecção Nacional sénior feminina, liderada por Nzuzi André, depois trabalhou com o mesmo treinador e Manuel Costa “Nelinho” nos Sub-17.

“Languinha” foi vice-campeão nos torneios da CPLP e da SADC com as selecções nacionais Sub-15 e Sub-17.

Em 2018, o elenco de Artur de Almeida e Silva demitiu-o, sem aviso prévio, do Departamento Técnico das Selecções Nacionais.

O treinador iniciou a carreira na equipa dos Blocos FC (futebol feminino), tendo sido campeão em 1994, na altura com 19 anos.

Além de “Languinha”, a FAF já cobriu as dívidas com os técnicos Augusto Manuel “Leão”, Silvestre “Pelé” e “Love” Cabungula.

“A FAF já efectuou na totalidade os pagamentos do prémio de qualificação ao CAN´2019. O primeiro grupo recebeu os valores no dia 6 de Junho e o segundo foi pago a 18 do corrente”, esclarece Paulo Neto, director de gabinete de Artur Almeida.

O funcionário administrativo da FAF reconhece as dívidas com os técnicos “Nelinho” Costa, André Macanga, José Kilamba, Romeu Filemon, Afonso Paxe e João Dombassi “Dodó”.