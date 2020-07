UNITA apela ao respeito das leis do país

O secretário provincial da UNITA em Malanje, Madanês Calunga, exortou domingo os militantes do seu partido a respeitarem escrupulosamente a leis do país e participarem activamente no desenvolvimento económico e social de Angola.

O dirigente político falava na cerimónia das celebrações do 18 de Julho, dia nacional da JURA, organização juvenil da UNITA, realizado no município de Kiwaba Nzoji.

Indicou que, para além do cumprimento das normas estabelecidas pelo Estado angolano, a UNITA quer jovens com atitudes que dignifiquem o bom nome do partido e influenciem os cidadãos a participar activamente no desenvolvimento económico e social do país.

Por sua vez, o secretário provincial da Juventude Unida Revolucionária de Angola (JURA), Justino Manuel, sublinhou que a organização vai empenhar-se na observância desses ideais e incentivar a sociedade sobre a importância do voto popular.

Informou, também, que a organização trabalha na mobilização e sensibilização da população no sentido de acatar os conselhos sobre as medidas de prevenção contra a Covid-19.

A actividade culminou com inauguração do Comité Municipal da UNITA em Kiwaba Nzoji.