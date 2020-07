João Lourenço: Angola mantém aposta na diversificação económica

O Presidente da República, João Lourenço, afirmou esta segunda-feira que o Governo angolano mantém-se empenhado na diversificação da economia, com uma maior aposta nos sectores da agropecuária, da agroindústria e do agronegócio.

Segundo o Titular do Poder Executivo, que falava na cerimónia de posse do novo secretário de Estado para Agricultura e Pecuária, João Manuel Bartolomeu da Cunha, o objectivo é fazer com que a agropecuária, a agroindústria e o agronegócio passem a grandes contribuintes do Produto Interno Bruto (PIB).

“A agricultura vai bem, mas tem que ir melhor ainda. Estamos longe de atingir a auto-suficiência alimentar e, portanto, longe de termos excedente para exportação dos nossos produtos”, observou.

O Estadista angolano destacou, também, os avanços na melhoria das vias que ligam as cidades ao campo, o que vai permitir o rápido escoamento da produção agrícola para os grandes centros de consumo.

A par disso, considerou fundamental que haja um esforço crescente no cumprimento dos objectivos estabelecidos, para que no mais curto espaço de tempo o país alcance a auto-suficiência alimentar e aumente as exportações de produtos agrícolas.

João Lourenço recomendou, para o efeito, aos quadros da agricultura e pecuária a trabalharem em parceria com a indústria, no sentido de conservar e transformar os produtos do campo, para não se deteriorarem.

Nomeado na última quinta-feira, o novo secretário de Estado para Agricultura e Pecuária exerceu antes as funções de administrador executivo do Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA).