Zinédine Zidane: Nome incontornável da vitória do Real Madrid

Sob o comando de Zinédine Zidane, os “merengues” conquistaram o campeonato espanhol pela 34ª vez na história do clube. É o terceiro campeonato conquistado na última década.

Na passada quinta-feira (16.07), o Real Madrid sagrou-se campeão espanhol de futebol. A uma jornada do fim da “La Liga”, os “galácticos” venceram o Villarreal por 2-1 e nem precisaram da derrota do Barcelona, em casa, perante o Osasuna.

“Remontada” com selo “Zizou”

Antes do futebol espanhol parar devido ao surto do novo coronavírus, a casa de apostas apontava ao “tri” do Barcelona e não à vitória do Real Madrid. À 27ª jornada, o Barcelona liderava o campeonato, com dois pontos de avanço sobre o Real Madrid.

No entanto, após a paragem do campeonato, o Real Madrid, sob o comando de Zinédine Zidane, “varreu” a recta final da Liga. O Real Madrid venceu em todas as jornadas, dez consecutivas. Destaques para Sérgio Ramos e também para Karim Benzema. Autêntico abono de família dos “merengues”, Benzema marcou 28 golos e prestou oito assistências nesta época.

Zinédine Zidane é um nome incontornável deste título de campeão. Esta é a segunda passagem do treinador francês de 48 anos pelo comando do Real Madrid. A primeira, entre 2015/16 e 2017/18, culminou com três vitórias na Liga dos Campeões e uma no campeonato espanhol. Desta vez e sem Cristiano Ronaldo, Zidane voltou a refazer uma equipa competitiva para combater a hegemonia interna do Barcelona, que também vive tempos de revolução no balneário.

Logo após a conquista do título de campeão nacional, Zidane admitiu que aquele momento tinha sido “um dos melhores dias da minha carreira”.

“Vencer a Liga Espanhola é muito difícil, são 38 jornadas muito duras,” disse o técnico do Real Madrid que deixou escapar um palavrão para expressar a sua satisfação com a conquista da “La Liga”.

Zidane tem contrato até 2022, mas deixou em aberto se vai ou não cumprir o contrato até ao fim. Como treinador do Real Madrid, Zidane já soma 11 títulos e é o 2º treinador com mais troféus na história do clube – apenas atrás de Miguel Muñoz, lenda do Real Madrid, que conquistou 14 títulos entre 1960 e 1974.

Liga dos Campeões

Com o campeonato e a supertaça já no bolso, a situação na Liga dos Campeões não é a melhor. Na primeira mão dos oitavos de final da “Champions”, o Real Madrid perdeu em casa por 1-2 para o Manchester City, de Pep Guardiola. A 2ª mão está marcada para o dia 7 de Agosto. O Real Madrid não poderá contar com o patrão da defesa, Sérgio Ramos, que foi expulso no primeiro encontro. O Manchester City, depois de ter perdido o título para o Liverpool, aponta à “Champions” para “salvar” a época, troféu que nunca conquistou.