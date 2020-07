Ximbika, a canoa que respeita o Ambiente

Já tínhamos visto o que é a Rukka-Kayaks Angola, em termos de embarcações desportivas. Agora na construção de canoas em fibra de vidro é uma surpresa de todo o tamanho, só comparável à grandeza do rio Kwanza, onde há dias, na localidade do Bom Jesus foi testada a operacionalidade e utilidade da embarcação, que vai poupar as nossas frondosas árvores de mafumeira do sacrifício letal, a que sempre estiveram sujeitas, pelos artesãos e exploradores de madeira.

Com ela a navegar nas águas fluídas, cristalinas e matreiras do rio Kwanza, a surpresa é a dobrar! Uma canoa em fibra de vidro a pensar na protecção da natureza e a valorizar a nossa criatividade mwangolê. Só a Rukka Angola e por enquanto, mais ninguém! Vibrem pois, nesta linha de entusiasmo e distribuam ondas de satisfação à estrela de criatividade que nasceu por amor à arte de concepção de embarcações desportivas, de pesca e lazer.

No seu estaleiro de idéias nasceu a Ximbika, a canoa concebida para atender necessidades de pessoas que lidam e dependem dos planos aquáticos, por razões de sobrevivência, nas pescas, lazer ou transporte de mercadorias. O modelo é simples. Além de três assentos para os remadores, ela possui dois compartimentos de armazenagem de pescado ou outros bens que pode acondicionar devidamente.

A Ximbika foi pensada a olhar para o rio Kwanza, onde foi testada, recentemente, nas várias funções e desempenho aquático. As imagens são elucidativas e servem para convencer e tirar ilações sobre a utilidade da embarcação e o seu modus operandi, sobretudo no seio das camadas sociais de baixo e médio rendimento, onde ela pode funcionar como instrumento de trabalho.

Apresentada em fibra de vidro e com uma arquitectura aerodinâmica, a canoa Ximbika foi modelada num princípio de economia de espaço, para permitir o equilíbrio necessário em termos de navegabilidade em boas condições de segurança e fluidez. É em tudo semelhante a uma canoa de mafumeira, com a diferença de ser mais leve e não se afundar. Os dois tanques de armazenamento de pescado, em quantidades proporcionais ao tamanho da embarcação, completam um conjunto de opções à disposição do utilizador.

Preços: discutíveis consoante as quantidades. Entregas a combinar com o fabricante Rukka Angola para todo o país.

