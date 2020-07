Desejos & Doutrinárias Marintimidades: Lopito Feijóo lançou novo livro em Lisboa

O escritor angolano Lopito Feijóo lançou, ontem sábado (dia 18), na sede da Casa de Angola em Lisboa, Portugal, a sua mais recente obra literária intitulada “Desejos & Doutrinárias Marintimidades”.

Prefaciado pela Professora da Faculdade de Letras de Lisboa, a ensaísta e poeta luso-moçambicana Ana Mafalda Leite, o livro, conta com 110 páginas de poesia e consta da coleção «A Água e a Sede» da Modocromia Editora que em primeira edição disponibiliza 750 exemplares para o mercado livreiro português.

Segundo a prefaciadora, “o livro de Lopito Feijóo na sua totalidade não se centra pois em casos acontecidos, mas justamente na imaginação disciplinada da cousa amorosa e carnal, da experiência físico-emocional, reconfigurando-se em quase matemáticas proposições ou artefactos poéticos, situando-se o sujeito como observador, que muitas vezes irónica ou até sarcasticamente vai des(construindo)”.

Ana Mafalda Leite acresce ainda que: “Curiosamente a liturgia ou ritual são também evocados na sua doutrina por títulos que guardam o cariz da devoção, marcada pelo léxico religioso, e simultaneamente desmarcada pela ironia que a adjectivação desconstrói…”

Desejos & Doutrinárias Marintimidades, subdivide-se em duas sequenciais partes e, com este livro, o autor regressa ao tema do amor já anteriormente tocado e retocado em Cartas de Amor e em Desejos de Aminata, aqui retomado.

Trata-se de mais um livro de poesia de “amor profundo e adulto” em homenagem às mulheres com desejos, sensibilidades e existência real. Uma homenagem com grande carga amorosa, erótica e não raras vezes sexualizada, exaltando as “melhores e mulheres maiores”, recorrendo por via dos sugeridos toques no corpo, o lado biológico e hormonal de sujeitos com os desejos carnais dos humanos dentre os quais se destaca a mulher africana sempre no centro das atenções, pela sua intrínseca beleza, condição de batalhadora e sofredora mas, dona de um grande poder de sedução e atração sexual…

Segundo o autor, o mesmo será apresentado pela também escritora luso-angolana, Luísa Frestas, poeta vencedora da primeira edição do concurso literário feminino Um Bouquet de Rosas para Ti promovido pelo Memorial de Agostinho Neto em Angola.

O autor, João André da Silva Feijó, de seu nome completo, nasceu em Malanje. Estudou Direito em Luanda, na Universidade Agostinho Neto (UAN) é deputado (reformado) da Assembleia Nacional da República de Angola.

Como criador assina usualmente J. A. S. Lopito Feijóo K. Poeta e crítico literário, ensinou Literatura Angolana.

Membro fundador da Brigada Jovem de Literatura de Luanda (BJLL/1980), e do Colectivo de Trabalhos Literários OHANDANJI (1984). É membro da União dos Escritores Angolanos (UEA), onde exerceu o cargo de Secretário das Relações Internacionais.

É membro da Associação Portuguesa de Poetas e, é um dos membros fundadores, da Academia Angolana de Letras (AAL/2016) integrando, actualmente, os seus corpos gerentes. Desde 2004, preside a Sociedade Angolana do Direito de Autor (SADIA), dirigindo a Gazeta dos Autores, órgão de divulgação dessa instituição.

Académico fundador (2014) da ALPAS 21 – Academia de Artes Letras e Ciências do Estado brasileiro do Rio Grande do Sul, ocupa a cadeira número 1 para estrangeiros. É membro correspondente da Academia Brasileira de Poesia “Casa Raul de Leoni” e, é igualmente, Membro da International Poetry dos EUA e da Maison Internationale de la Poesie, sediada em Bruxelas, Reino da Bélgica.

Está repertoriado na 10.ª edição do International directory of distinguished leadership (2004-2005), do American Biographical Institute, bem como no Dicionário de Autores de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (1997).

Tem livros traduzidos para o francês, inglês e italiano e, Tem colaboração dispersa em publicações de Angola, Portugal, França, Espanha, Brasil, Estados Unidos da América (EUA), Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Nigéria, etc.

De acordo com o professor e crítico literário Pires Laranjeira, «[…] deitando mão a diversíssimas fórmulas arquitextuais (soneto, ode, haiku, dístico, epigrama, prosoema), usando o parêntese ou o “enjambement” com o recurso e referências a alusões tão multímodas […], subvertendo-as ou cultuando-as, Lopito Feijóo traz à cena do discurso um descomplexado ensejo de confrontar códigos e linguagens, por um processo requintado de (re)construção significante que é herdeiro directo e dilecto não só do modernismo e tradição vanguardista, mas […] do romantismo rebelde, apaixonado, revolucionário».

TITULOS DO AUTOR:

Poesia

Doutrina – (1987). Me ditando – (1987). Rosa Cor-de-Rosa – (1987). Cartas de Amor – (1990). Na Idade de Cristo. Poesia declamada em CD – (1997). O Brilho do Bronze – Haikais –

(2005). Marcas Da Guerra … – (2011). Lex & Cal Doutrina – (2012). Andarilho e Doutrinário – (2013). Auto Gráfia. Poesia declamada em CD – (2013). Desejos de Aminata – ( 2014).

Coração Telúrico – (2014). ReuniVersos Doutrinários – (2015). Pacatos & Doutrinários Recados – (2017). Imprescindível Doutrina Contra – (2017).

Doutrinárias Lâminas Doutrinárias (2018). Experimentais Poépicos (2019) . Doutrina Com Fabulações (2019 ).

Ensaio: crítica literária: Meditando. – Textos sobre Literatura – (1992). Geração da Revolução – (1993). Notas & Nótulas – (em preparação). Verbos e Verbetes – (em preparação).

Organização e divulgação

No caminho doloroso das coisas.- Antologia panorâmica de Jovens Poetas Angolanos – (1988). África da Palavra, Antologia de Poesia de Amor dos anos 80 – (1992).

ANGOLA-GALIZA/Sementes da Língua – (2017).