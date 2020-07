Mais 220 autocarros vão circular em Luanda

Ministra de Estado para a Área Social informou que, ontem, o Presidente da República, João Lourenço, orientou o ministro dos Transportes a trabalhar com a governadora Joana Lina para a rápida materialização da decisão

A ministra de Estado para Área Social, Carolina Cerqueira, a anunciou, ontem, na Assembleia Nacional, a entrada em circulação, nos próximos dias, de 220 novos autocarros em Luanda.

Carolina Cerqueira, que respondia às preocupações dos deputados, durante a discussão, na especialidade, da Proposta de Orçamento Geral do Estado revisto, disse tratar-se de uma decisão do Presidente da República, João Lourenço, que, ainda ontem, orientou o ministro dos Transportes a trabalhar com a governadora de Luanda para a mesma ser materializada.

A ministra de Estado esclareceu que outros autocarros já se encontram a circular no resto do país e que Luanda tinha ficado de fora na recepção daqueles meios de transporte por “questões operacionais” mas já ultrapassadas.

Carolina Cerqueira reiterou a disponibilidade e o empenho do Executivo para equacionar o problema da falta de transportes públicos na província de Luanda. “Estamos perante um problema que se sente no dia-a-dia, com aglomerados de pessoas à espera de transporte e, muitas vezes, não respeitando o distanciamento social, nem as normas de biossegurança, porque a oferta é limitada e a procura é muita”, afirmou.

Combate à pobreza

A ministra responsável pelas questões sociais anunciou, também, a reformulação do Programa de Combate à Pobreza, para poder beneficiar maior número de famílias e diversificado tecido social.

A ideia, segundo Carolina Cerqueira, é que o programa seja mais operacional, responda aos desafios da inclusão produtiva das famílias e de integração social.

O Programa de Combate à Pobreza, sustentou, vai contar com uma avaliação multissectorial e continuar a ser suporte importante para o desenvolvimento do país e mitigação da pobreza. A ministra admitiu que está a ser um “grande desafio” manter a agenda social a que o Executivo se comprometeu.

“Um dos grande desafios é o nosso compromisso com as jovens gerações, cuja maioria está no sector informal (da economia), porque há desemprego e as consequências são sentidas, diariamente, na vida das famílias”, referiu.

Ainda assim, Carolina Cerqueira garantiu que o Executivo está empenhado na procura de soluções para responder a estes desafios. Uma das medidas, disse, foi o aumento da rede nacional do sistema de ensino. Só este ano, revelou, entraram para o sistema de ensino, em todo o país, dois milhões e 690 mil alunos.

PIIM na Educação e Saúde

A ministra de Estado para a Área Social falou, também, do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) que tem como base potenciar as comunidades e garantir rede escolar e de serviços de saúde.

Segundo Carolina Cerqueira, o Executivo tem inscritos no PIIM 1.742 projectos, além de outros 328 fora deste programa, mas que já têm financiamento.

Relativamente à Covid19, a ministra adiantou que a Comissão Multissectorial de Combate à pandemia já atendeu mais de 80 mil famílias, que correspondem às províncias de Luanda, Cuanza-Norte, Namibe, Huíla, Cunene, Cuando Cubando e Bié.

A ministra de Estado anunciou, para breve, a reabilitação do Lar dos Idosos Beiral, na província de Luanda, para dar as mínimas condições aos acolhidos naquele estabelecimento.