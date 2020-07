Impacto Covid 19: TAAG estima prejuízos em 280 milhões de dólares

A companhia de Linhas Aéreas de Angola (TAAG) registou, ao longo deste ano, prejuízos estimados 280 milhões de dólares, pelo impacto da pandemia da Covid-19, anunciou ontem, em Luanda, o presidente da Comissão Executiva.

Rui Carreia, que falava à imprensa no final de um encontro com a juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas, Exalgina Gamboa, disse que, devido à pandemia, a TAAG teve de reduzir a frequência de voos para todos os destinos e foram suspensas algumas rotas, principalmente as mais deficitárias.

“Estimamos perdas na ordem dos 280 milhões de dólares este ano, mas esta é apenas uma estimativa: acredito que as perdas sejam maiores”, declarou o presidente da Comissão Executiva da TAAG, relutando em revelar a data do início das operações regulares da companhia.

“Estávamos a prever iniciar às nossas operações normais em meados do mês de Julho, mas já sabemos que isso não vai acontecer. Portanto, acredito que, no fim do exercício, às nossa perdas sejam bem superiores”, adiantou o presidente da Comissão Executiva.

Segundo o gestor, com a permanência da situação da pandemia, a TAAG vai ser obrigada a manter redução dos voos, “principalmente aquelas mais deficitárias”.

Neste momento, a preocupação é reduzir de forma drástica os custos operacionais para parâmetros que permitam equilibrar no máximo possível a situação financeira da empresa, declarou o presidente da Comissão Executiva, garantindo que, apesar das perdas, estão em curso estratégias para impedir qualquer opção por despedimentos.

Tribunal de Contas No encontro entre Rui Carreira e Exalgina Gamboa, o director dos Serviços Técnicos do Tribunal de Contas, José Miguel, considerou que a instituição judicial considera positivo o procedimento utilizado pela TAAG para a aquisição dos seis aviões do modelo Dash 8 Q400, que custaram aos cofres do Estado angolano cerca de 118 milhões de dólares.

O Jornal de Angola apurou que o valor global para aquisição das aeronaves foi obtido de um financiamento do sul-africano ABSA Bank Limited, cabendo ao Estado angolano assumir a responsabilidade do reembolso.

Novo Dash 8 chega em Agosto

O presidente da Comissão Executiva da TAAG, Rui Carreira anunciou ontem, a chegada ao país, no próximo mês de Agostos, da segunda aeronave do modelo Dash 8 Q400, ficando, para o final deste ano, a chegada das restantes quatro aeronaves.

De um total de seis aeronaves adquiridas pela TAAG ao construtor aeronáutico canadiano Havilland Aircraft, em Abril do ano passado, a primeira chegou ao país no final do passado mês de Junho.

Inicialmente, a chegada da primeira aeronave ao país estava previsto para finais de Abril, mas, a propagação do novo coronavirus, impediu que assim acontecesse, disse Rui Carreira.