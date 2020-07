Em meio à COVID-19, Argentina bate recorde histórico de casos de dengue

A cifra supera em 24,5% a quantidade de infectados informada no período entre 2015 e 2016, pico máximo da epidemia.

A Argentina alcançou um recorde histórico de casos de dengue, após confirmar 54.870 infectados na temporada entre 2019 e 2020, enquanto analisa outros 1.418 casos, segundo o Ministério da Saúde argentino.

A cifra foi divulgada no boletim epidemiológico pelas autoridades sanitárias e supera em 24,5% a quantidade registada na temporada anterior, quando ocorreram 41.749 casos.

Quanto à distribuição geográfica da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o maior número de casos é observado nas regiões noroeste e centro do território argentino, com quase 22 mil e 21 mil casos respectivamente.

O avanço da dengue no país vizinho coincide com a proliferação do coronavírus, que afecta a Argentina desde Março. Até o momento, foram confirmados mais de 100 mil casos da COVID-19 no país sul-americano.