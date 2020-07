Primeiro-ministro da Guiné Bissau diz que controlo das comunicacões pretende punir insultos a governantes

Sem ter falado ainda com Embaló, Nuno Nabiam diz que o objectivo é conter os abusos. “Criticar é uma coisa, uma crítica construtiva, outra coisa é uma crítica pejorativa, que é o que está a acontecer agora.”

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabiam, disse que o controlo das comunicações no país justifica-se com a necessidade de responsabilizar os cidadãos por insultos a governantes e recusou que as forças de segurança estejam a perseguir pessoas.

“Eu também ouvi esta declaração do Presidente da República, estou cá em Portugal, e não tive oportunidade de falar com o Presidente sobre essa matéria, mas eu penso que é mais uma questão de contenção”, afirmou o chefe do Governo, em entrevista à agência Lusa, em Lisboa.