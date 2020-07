Muangai em contagem regressiva para o desenvolvimento

A distância e o tempo reencontraram-se em Muangai. Precisamente no dia em que o Governador Gonçalves Muandumba accionou o lançamento da primeira pedra para a construção dos edifícios que devem albergar a administração central da comuna.

De forma hierárquica estão priorizadas as instalações para o Administrador comunal, e o seu adjunto, técnicos e a central de apoio à reabilitação da Administração comunal e construção de pequenos sistemas de água para a população.

Em Muangai foram instalados com carácter imediato, os serviços de registo civil, estruturas e meios de prevenção à Covid-19, incluindo rastreios e despistagem da pandemia.

Gonçalves Muandumba, falou em Chokwe, anunciando novos ventos para a comuna, que há 18 anos subscreveu com entusiasmo, o fim da guerra que assolou o país.

Para quem é da província o gesto do governador Gonçalves Muandumba, ao exprimir-se na língua nacional tchokwe tem um significado especial, para a tradição local, muito ciosa da sua cultura e um sinal de proximidade com os anseios das populações, que durante muitos anos, viveu o sabor amargo do distanciamento do poder central, por motivos da fraca acessibilidade à região, que dista a 250 quilómetros do Luena, a capital da província, em areal bastante denso.



O PIIM veio dar um novo impulso à localidade, que há 45 anos não tinha qualquer vínculo com o poder provincial, devido às circunstâncias naturais do território, sem estrada asfaltada, a permitir uma ligação frequente com o resto do país. Factores de outra natureza, a política, poderão eventualmente estar associados, mas isto são contas de outro rosário.

Em Muangai o sonho da normalidade administrativa ganhou fôlego e o Programa de Intervenção Integrada nos Municípios, (PIIM), contempla precisamente, as estruturas essenciais, para o reforço da autoridade governativa da localidade. Por isso a visita do governador provincial, teve o condão de satisfazer anseios plasmados no coração muangaiense.

Não restam dúvidas que doravante, a comuna entra em sintonia com o resto da província, para aquilo que são os objectivos e programas de desenvolvimento do país.

Em termos reais, o Muangai, comuna com pouco mais de três mil habitantes, que deu títulos a sonhos de poder em Angola é uma localidade inscrita nos programas do Governo, em resposta aos anseios de todos os habitantes que se manifestam disponíveis para participarem no esforço nacional de luta contra a pobreza e outros itens sociais, no quadro dos objectivos governamentais.

Para o Governo é fundamental que a região esteja em sintonia, marque posição como região onde a produção agrícola, que é o seu cartão postal e explore recursos naturais que possui, com a certeza de garantir, a breve trecho, as comodidades sociais que merece.

Em Muangai existe a mística do sucesso e uma grande vontade de afirmação nacional, naquilo que são os seus propósitos naturais de crescimento económico, mas também de afirmação cultural regional, resultante do seu carisma, de localidade com os pés bem assentes na terra.

Foi bom ver estampadas no rosto das pessoas, a esperança e a oportunidade de se sentirem contempladas pelo Governo, com as atenções que antes estiveram distantes das barricadas dos sonhos mal digeridos pelas agruras da vida.

Daqui há algum tempo voltaremos a Muangai a falar das vitórias alcançadas em campos como a Educação, Cultura e produção agro-industrial, quando os caminhos estiverem livres dos empecilhos que atrasaram a sua enorme vontade de ser um pedaço de terra, onde Angola se exalte com amor e paixão. De Muangai termino com um forte abraço e votos de grande prosperidade e sucesso.