Grant Imahara, actor e apresentador de “Caçadores de Mitos”, morre aos 49 anos

O apresentador também era engenheiro e destacou-se por trabalhar com efeitos especiais.

O ator, apresentador e engenheiro norte-americano Grant Imahara morre aos 49 anos.

A notícia foi avançada pelo Discovery Channel num comunicado enviado à CNN.

“Ficámos com o coração partido ao receber as notícias sobre o Grant. Ele era uma parte importante da nossa família Discovery e um homem realmente maravilhoso. Os nossos pensamentos e orações estão com a família”, disse em comunicado, enviado à CNN, a Discovery Channel.

Em Hollywood ficou conhecido pelo trabalho em animação e efeitos especiais.

Durante vários anos trabalhou nas produtoras THX e Industrial Light and Magic, que pertencem à Lucasfilms, de George Lucas. Entre os trabalhos que fez estão Star Wars, Jurassic Park, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions e O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas.

O engenheiro, que também era actor, participou em várias séries de televisão como o “Star Trek Continues”, “Muzzled the Musical” e “Star Trek: Renegades”.

Grant Imahara ficou conhecido por ter apresentado mais de 200 episódios, entre 2003 e 2014, do programa “Caçador de Mitos”, do Discovery Channel e também o “White Rabbit Project”, da Netflix.

Adam Savage, ex-co-apresentador de Caçadores de Mitos, também já se manifestou no Twitter:

“Estou perdido. Sem palavras. Fiz parte de duas grandes famílias com o Grant Imahara nos últimos 22 anos. Era um engenheiro, um artista verdadeiramente brilhante, uma pessoa generosa e gentil. Foi muito bom poder trabalhar com o Grant. Vou sentir a falta dele.”

Segundo a CNN a causa da morte ainda não é conhecida.