Aos 80 anos, Tina Turner reaparece arrasadora em lançamento de música

A artista realizou uma parceria com o músico Kygo.

Tina Turner tem estado mais ausente da vida pública e artística nos últimos anos, mas os fãs têm agora motivos para festejar. A artista realizou uma parceria com o músico Kygo para uma nova versão da música ‘What’s Love Got To Do With It?’, um dos seus maiores êxitos.

A novidade foi anunciada esta segunda-feira, dia 13, nas redes sociais de Kygo e roubou todas as atenções. Isto porque, além do entusiasmo com o tema musical, os fãs mostraram-se encantados com a aparência da cantora.

Aos 80 anos, surge arrasadora na imagem de promoção, conquistando os maiores elogios.

Vale referir que, segundo a publicação, esta colaboração será lançada na sexta-feira, dia 17.