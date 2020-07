Categoria Saúde: FOJASSIDA arrebata o 1º lugar do BFA Solidário 2020

A associação FOJASSIDA – Fórum Juvenil de Apoio a Saúde e Prevenção do Sida, vocacionada em trabalhos de sensibilização e acções formativas no âmbito da saúde sexual e reprodutiva, recebeu o prémio de 1º Classificado na 2º edição do Programa BFA Solidário na categoria da saúde, realizado no passado dia 9 de Julho em acto solene no Auditório da Universidade Católica em Luanda.

Segundo apurou o Portal de Angola, o Programa BFA Solidário é um projecto que visa apoiar e reconhecer o trabalho de organizações não-governamentais angolanas, e sem fins lucrativos, que desenvolvem actividades que contribuem para melhoria das condições de educação, saúde e inclusão social e financeira de crianças em Angola.