Uíge: Detidos cidadãos com mais de mil quilogramas de liamba

A Polícia Nacional procedeu, ontem, na província do Uíge, a apreensão de uma viatura contendo um total de mil e duzentos e cinquenta e seis (1.256) quilogramas de estupefaciente (liamba).

De acordo com a Polícia Nacional, a apreensão ocorreu no bairro Juca, no município do Uíge, quando os suspeitos a bordo de uma viatura que transportava o referido produto, provenientes do município do Bembe, colocaram-se em fuga, ao serem interpelados pelos agentes reguladores de trânsito em serviço, no município do Songo.

A pronta intervenção dos efectivos da Unidade de Trânsito e Segurança Rodoviária, permitiu detê-los e apreender o referido produto em causa.

Refira-se que os implicados foram encaminhados ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), para os procedimentos legais que se impõem.