Show Live com Carlitos Vieira Dias e seus amigos (Vídeo)

Ficar em casa tem as suas vantagens. A música vai lá ter sem necessidade de muitos gastos. E quando é para apreciar quem nós gostamos, o açúcar é todo nosso. Doce de coco e queijada do S. Paulo, num cardápio musical, apelando a saudade e à nossa essência cultural, numa tarde em que Luanda tornou o sábado, num grande muzonguê, com música ao vivo.

A música levou para a mesa um conjunto de iguarias e o nosso olhar para a televisão, onde Carlitos Vieira Dias serviu para todos um saboroso repasto musical, como há muito não se via. Levou-nos a passear pelo tempo, em que a sua voz e violão se traduziam em vigorosas notas de esmerado timbre musical, num hino à nossa cultura e aos bons costumes.

VÍDEO SHOW COM CARLITOS VIEIRA DIAS – NOVA ENERGIA, TPA – YOU TUBE

Além da saudade realizámos uma grande viagem ao reino do fantástico e do bem estar espiritual, proporcionados pela mestria dos seus convidados, músicos e instrumentistas, que valorizaram com a sua prestação este show.

Com estas palavras estamos a saudar o regresso de um senhor que assina tão bem a nossa música com voz de ouro. Carlitos Vieira Dias está cada vez melhor no seu canto e na prosa instrumental, a fazer história a caminho de 50 anos.

A sua voz e instrumento neste combate terapêutico à Covid-19 é um tónico, alimenta esperanças de que haverá mais vida para além da pandemia, que tarde ou cedo vai dar lugar à tranquilidade que todos almejamos.

Acompanhe o leitor, o que vem da sua alma de artista de todas gerações, num vídeo representativo da qualidade do seu discurso musical. A Nova Energia e a TPA já têm um remédio para os momentos de combate ao confinamento, a que fomos remetidos.