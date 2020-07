Problema! Adão abandonou o Cubico dos Tuneza e agora?

A paciência do único assalariado da família chegou ao limite, Adão abandonou a sua casa. A decisão surge depois do General Foge-a-Tempo e Mauro, seu sobrinho, terem tirado sem consentimento de Adão, um avultado valor monetário. Não tendo sido, esta, a primeira vez que o jovem engenheiro se viu roubado pela família, decidiu desta vez deixar a residência em que vive.

No episódio deste domingo (12) de Julho, Adão que é um exemplo de jovem moderno e profissionalmente bem-sucedido. É incondicionalmente dedicado à família, assumindo todas as despesas. Tem, entretanto, um pai que repetidamente refere que tem direito a parte do ordenado do filho, tem um primo que não se coíbe em tentar tirar de si dinheiro para alimentar as vaidades da sua idade. Por último, tem uma mãe que parece ser a única que o compreende, mas no fundo tira subtilmente dividendo do dinheiro que o engenheiro disponibiliza mensalmente para as compras do dia-a-dia.

Como poderá esta família aguentar-se, sem a presença de Adão? Estará ele disposto a regressar à uma casa em que se sente permanentemente explorado? O episódio irá para o ar a partir das 21:00, no ZAP Viva.

Intitulado “A Lição”, o episódio aborda uma realidade candente em várias famílias angolanas, que na maioria das vezes são financeiramente suportadas por uma única pessoa. Com isto, a renda média diária das famílias no país apresenta-se cada vez mais baixa, agudizando a sua condição socioeconómica.

No Cubico dos Tuneza é uma produção do ZAP Estúdios. É o programa televisivo humorístico de maior sucesso da actualidade. Retrata o dia-a-dia da típica família angolana, integrada por uma mãe vaidosa, que lidera o grupo das mamãs sofredoras; um pai, antigo combatente amigo de todos os generais do país, que passa a vida a reivindicar os seus 23 mil Kwanzas que nunca lhe foram pagos; um filho mais velho que sustenta toda a família e um filho profissionalmente desocupado, que investe a maior parte do tempo nas redes sociais.