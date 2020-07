Kotingo estreia novo canal de humor no canal Vida TV

O Canal VIDA TV estreia no próximo dia 18 de Julho, na sua grelha de programação, um novo conteúdo inovador de entretenimento. MORRI é um programa de Humor, que será apresentado pelo conceituado Humorista Edgar Tchipoia, hoje identificado como KOTINGO.

A Parceria com o canal Vidatv, surge numa altura em que o Mundo convive com um novo normal, por conta da COVID-19, em todas as suas formas da vida, onde o Humor não é apenas para entreter, mas para aliviar o stress, curar os corações, evitar a depressão.

“Este é o meu contributo enquanto fazedor de arte, espero que os telespectadores de Angola e Moçambique, curtam!”, disse o humorista.

O conteúdo é uma parceria entre a Vidatv e o humorista Kotingo, onde este irá comentar do seu jeito, alguns extractos de vídeos que se tornaram virais nas redes sociais, este programa será um misto de temas sociais. Literalmente a não perder, todos sábados e domingos às 21:30.

Sobre a Vidatv: é um canal generalista, com mais e melhores conteúdos, mais actuais, mais próximos, mais íntimos, com mais interacção, mais informação e muitas inovações, com mais VIDA, na DSTV, na posição 505 e na TV Cabo em HD na posição

84. O seu maior desafio é o de continuar a produzir bom entretenimento, pelo universo da cultura, da música, e do lifestyle em português, ao ritmo da magia em especial das culturas angolana e moçambicana com a emoção que nos caracteriza para dar VIDA à Televisão.