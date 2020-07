JP da Maika lança novo single intitulado ‘moça’

João Paulo da Mata, nascido em Portugal e criado no bairro do Miramar em Luanda, Angola, de onde se retira o Maika no seu nome artístico, começou como produtor em trabalhos com relevância no panorama musical angolano tais como Eva Rapdiva, Kalibrados, Vui Vui, Projeto X e Sandocan entre outros.

De acordo com uma nota chegada ao Portal de Angola, lançou-se enquanto artista com o single Espelho, Espelho Meu que atingiu o número um no Trace Toca, Afro Music Channel e Gloom, bem como lugar de destaque no canal YouTube MaisKizomba, seguindo-se o single “Sensação”.

Para 2020 JP promete maior continuidade nos seus trabalhos, com o lançamento da chamada “DaMaika Season” que consiste no lançamento a cada dia 11 do mês até Novembro deste ano onde podemos encontrar todo o alcance musical desde o GhettoZouk, passando pelo R&B e HipHop, sempre com a cultura urbana e tonalidade Afro presentes.

Neste novo trabalho, avança a nota, JP fala de uma história simples, de como se apaixonar e gerir essas emoções, com o instrumental sensual que JP já nos deixou viciados. Moça é a descrição de conhecer uma rapariga, apaixonar-se por ela, trocar mensagens pelo smartphone e deixar-se envolver nesse belo sentimento, o amor. Este é o quarto lançamento do próximo álbum, previsto para o final do ano, mantendo-nos no caminho da “Damaika Season”. A música termina com um sinal telefónico e uma mensagem que deixa a porta aberta para a próxima faixa.