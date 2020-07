Sumbe: Munícipes prontos a colaborar no melhoramento e higienização da urbe

A cidade capital da província do Cuanza-Sul quer recuperar a mística de ‘Cidade Jardim’, como era caracterizada no passado, quando muito boa gente tinha a cidade como zona predilecta para passar férias e dar um bom passeio pelas suas artérias tatuando em suas memórias, o cheiro a maresia e o verde que fazia germinar mais esperança ao seu povo.

José Ricardo | Sumbe

Para o efeito os munícipes do Sumbe prometem colaborar, com a administração local no tratamento e conservação de jardins e outros projectos que vão sendo desenvolvido para o bem do desenvolvimento comunitário, assim como ajudar a manter as ruas da urbe limpas.

A força e a imaginação de Adão Pereira, administrador municipal em querer ver a cidade capital a reluzir é reconhecida, pelos munícipes que vergados pela vontade de aço do gestor prometem dar a sua colaboração no sentido de conservarem os espaços verdes da cidade e os vários projectos que começam a ser já uma realidade no município.

Mário Fitela, de 50 anos, reside no Sumbe há mais de 20 anos. Ele confessa reconhecer a força de vontade do administrador em melhorar a cidade. “Um exemplo disso é o retorno da água ao jardim ‘sumbe meu orgulho’, que já estava a secar e agora voltou a dar o ar da sua graça, todo ele verde e com vida”, aponta.

De acordo com este munícipe é importante aliar a vontade da administração a força dos munícipes para ver a cidade limpa.

“E para que isso aconteça temos que ajudar o governo do município na limpeza e organização dos jardins, pois alguns indivíduos jogam lixo e até pisam as flores uma prática bastante reprovável”, disse para mais adiante afirmar que o governo vai fazendo a sua parte que é de colocar a disposição das comunidades projectos que ajudem a mudar a vida da urbe e os cidadãos devem também fazer a sua parte.

Projectos para a juventude

Quem também reconhece o esforço do governo do município e da província é, Júlia Mateus, de 27 anos nascida e residente do bairro E 15. Segundo esta munícipe, a inauguração da quadra poli-desportiva, enquadrada no âmbito do combate a pobreza, é uma prova clara de que o governo está a trabalhar para melhorar o município.

“Para mim é um bom sinal, visto que nós que praticamos desporto não sabíamos onde ir desenvolver essa actividade diária. A cidade vai melhorar porque o administrador vai dando sinais de ser um gestor competente e, se continuar assim, vamos ajudá-lo a mudar o visual da nossa terra”.

Para Chipuco Kavaia, apesar de ser um habitante com pouco tempo da cidade do Sumbe, acredita em dias melhores, pois segundo ele o chafariz do seu bairro jorra água todos os dias e possui iluminação pública que tem desencorajado os ‘amigos do alheio’ as más práticas.

PIIM vai mudar o visual da cidade

Bernardo Januário, de 63 anos, funcionário público, louva o esforço do governo de Job Capapinha, que segundo ele, teve a coragem de mudar o visual da marginal da cidade ontem vandalizada e moribunda.

“Todos nós criticamos, mas também temos que valorizar os aspectos pontuais do actual governador. A marginal está bonita, já não é mesma do passado e, diga-se em abono da verdade, as coisas poderão de mudar para melhor”, frisou acrescentando que hoje muitos aderem a marginal para exercícios físicos. E sei que vai ficar mais linda visto que a segunda fase do PIIM contemplou a sua extensão e conclusão.

Leonel João, dá nota positiva ao governo do Cuanza Sul em particular a do Sumbe, pela melhoria das vias terciárias que dão acesso aos bairros periféricos. “Ir para o meu bairro mete gosto, pois para quem conhecem o bairro do Estaleiro sabia que era uma lastima a transitabilidade no seu interior, mais agora tu entra sem sobressalto”, disse para mais adiante afirmar que não adianta criticar só mais também ajudar o governo a encontrar solução dos vários problemas, que há vários anos assola a nossa cidade.