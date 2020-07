Detido idoso por violar sexualmente menor de sete anos

Um idoso de 61 anos de idade foi detido, esta semana, nos arredores da cidade do Huambo, depois de violar sexualmente uma menor de sete anos de idade, internada no Hospital Central, com ferimentos nos órgãos genitais.

A informação vem expressa no relatório do Comando da Polícia Nacional na província do Huambo, sobre a segurança pública, entre os dias 06 e 09 de Julho, distribuído, esta sexta-feira, à ANGOP.

O crime de violação, segundo o documento, ocorreu numa residência construída no bairro Bom Pastor, arredores da cidade do Huambo, tendo sido consumado depois do acusado ter aliciado a pequena com valores monetários.

De igual modo, um jovem de 22 anos viu-se, também, privado da liberdade depois de violar uma menor de 12 anos de idade, em plena via pública da aldeia de Cália Jamba, periferia da vila municipal do Ecunha. A vítima encontra-se, nesta altura, em tratamento ambulatório.

Ainda esta semana, um menor um ano e seis meses perdeu a vida, no sector do Luvili, comuna do Alto Hama (Londuimbali), depois de uma senhora de 30 anos (detida) ter se deitado sobre ele devido a embriagues.

No mesmo município, dois cidadãos acabaram detidos depois de assassinaram, com arma de arremesso (pau), o senhor Faustino Telessi, de 45 anos de idade, com qual se desentenderam após convívio.

Entre segunda a quinta-feira, lê-se no documento, 23 cidadãos foram detidos por suspeita e acusação de terem praticado 32 crimes diversos, entre roubos, furtos, assaltos e posse de estupefaciente do tipo liamba, com apreensão de uma placa electrónica de viatura, uma bateria, utensílios domésticos e electrodomésticos diversos.

Com uma extensão territorial de 35.771 quilómetros quadros, a província do Huambo é habitada por dois milhões, 519 mil e 309 habitantes, distribuídos em 11 municípios.