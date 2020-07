Comissário Alexandre Canelas assume lista de consenso à presidência do Interclube

Depois de terem inicialmente assumido as candidaturas individuais nas eleições do Interclube, Alexandre Canelas e António Camulogi decidiram juntar os seus programas, com a constituição de uma lista única.

O comissário Alexandre Canelas vai assumir a presidência da lista única validada pela comissão eleitoral do pleito que acontece na última semana do corrente mês.

“Para não dispersamos energias, Eu, António Camulogi, sócio e vice-presidente do clube, e o comissário Alexandre Canelas, entendemo-nos para trabalhar em conjunto, razão pela qual as eleições do clube serão realizadas por uma lista única”, afirmou António Camulogi.

Para Alexandre Canelas, cabeça da lista única, o Interclube é uma nação gloriosa.

“Razão pela qual decidimos constituir uma lista única para o bem do clube e queremos levar a bolsa de valores o nosso Interclube”, prometeu Alexandre Canelas, que ainda hoje apresenta todo o seu programa no auditório do Ministério do Interior.