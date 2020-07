Canoa Ximbica made in Angola põe fabricante angolano no topo da criatividade (Vídeo)

Uma embarcação de grande utilidade para a pesca ribeirinha, transporte de mercadorias e pessoas foi apresentada, em Luanda, pela Rukka Angola, no seu site oficial. A canoa em fibra de vidro representa uma saída no ramo da inovação e destina-se a serviços básicos de transporte fluvial e marítimo, e pesca artesanal, numa actividade convertível consoante as necessidades do utilizador. Trata-se no fundo de uma embarcação multifuncional adaptada a vários planos de água e representa uma resposta às necessidades das populações ribeirinhas.



VÍDEO – CANOA XIMBICA MADE IN ANGOLA – RUKKA ANGOLA – YOU TUBE

A embarcação a remo é de fácil navegação, podendo ser manobrada em boas condições de equilíbrio e segurança. O construtor garante fiabilidade no material e está disposto a servir um nicho de mercado, onde a procura é grande e satisfaz plenamente os objectivos da empresa, que estuda neste momento uma oferta de preços, de modo a estimular as vendas.

Para a Rukka Angola, este produto pode ser manufacturado em série, desde que as encomendas justifiquem ou correspondam às expectativas de produção da empresa. Pode ser concebido em várias versões e tamanhos, consoante a necessidade dos utilizadores, que podem ser empresas de segurança marítima, pescas, turismo e lazer, etc.

Angola fica deste modo a constar no mapa de fabricantes deste tipo de embarcações, para além das desportivas, que a Rukka Angola, produz aguardando que o mercado interno reconheça com estímulos financeiros e encomendas, um ramo de actividade que provou estar à altura da concorrência, neste momento orientada na importação de produtos acabados de qualidade nitidamente inferior.

Esta é outra questão que fere a sensibilidade de quem no país, já provou que pode satisfazer o mercado e mais do que isso, dar emprego, a quem mais dele necessita.

A Rukka Angola tem como propósitos a constituição de uma agremiação desportiva, onde os desportos náuticos estimulem o mercado com a procura de produtos díspares em fibra de vidro, cuja especialidade tem garantido a sua existência no ciclo produtivo nacional.