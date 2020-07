C4 Pedro põe fim ao ‘beef’ com Preto Show

O músico C4 Pedro anunciou esta semana que já não responderá as provocações do também cantor Preto Show, dando por encerrado o episódio que classificou como ‘infeliz’.

C4 Pedro foi o assunto mais comentando na última terça-feira (7), dia em que comemorou mais um ano de vida. Mas engana-se quem pensou que o motivo dos comentários foi a data do seu nascimento. Na verdade, foi o lançamento dos álbuns ‘Dragão’ e ‘Lágrimas’, ambos do projecto ‘Bipolar’.

Em ‘Dragão’ um álbum cantado no estilo rap, para além de vários temas, uma música se destacou logo no dia do lançamento. Trata-se da faixa intitulada ‘Áudio‘, onde King Ckwa como também é conhecido lançou umas linhas (beefs) para o músico Preto Show, chamando-lhe de ‘Bengala’, um insulto que mereceu resposta do autor de “Sacanagem”.

“Tendo circulado nas redes sociais um “tema musical” de um “músico” na qual a minha família é expressamente visada, e que me dispenso de comentar, gostaria de tranquilizar todos os meus familiares, fãs e amigos.

A este propósito, ainda gostaria de chamar a atenção para a minha entrevista à TPA 1, de 04 de Novembro de 2019, na qual tive oportunidade de partilhar com os angolanos, alguns dos princípios pelo qual alinho a minha vida pessoal e profissional, e nos quais não se incluem acções, comportamentos ou respostas a este tipo de atitudes independentemente dos seus autores.

Os meus fãs conhecem-me de um longo percurso artístico e sabem que podem contar com um profissional com princípios, dedicado à sua carreira e à defesa da música angolana e das artes em geral.

Este infeliz episódio está, portanto, definitivamente encerrado, desde já agradecendo o apoio recebido de todos quantos me são próximos e dos meus fãs”, escreveu C4 Pedro em uma nota distribuída à imprensa.