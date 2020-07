Actriz Naya Rivera estrela da série “Glee” desaparece após passeio de barco com filho de 4 anos

O desaparecimento de Naya Rivera há mais de 15 horas, tem deixado as autoridades responsáveis pela busca sem esperança. De acordo com o Just Jared, a actriz estrela da série “Glee” sumiu na última quarta-feira (8) de Julho, por volta das 13h (horário local), após alugar um barco para passar uma tarde com o filho em um lago na Califórnia, EUA.

O elenco de “Glee” mais uma vez se encontra com um tragédia. Quase 7 anos após a morte de Corey Monteith, Naya Rivera, que interpretou Santana na série, desapareceu em lago na Califórnia e polícia já a considera morta por afogamento.

As buscas começaram imediatamente com a ajuda de drones, helicópteros e times de mergulho. No entanto, devido à escuridão, precisou ser pausada e deve ser retomada na manhã desta quinta-fera (9).

O filho de Naya com o actor Ryan Dorsey, Josey de 4 anos, teria contado às autoridades que sua mãe pulou no lago para nadar, mas não voltou.

Segundo o TMZ, o menino estava a usar um colete salva vidas quando foi encontrado a dormir três horas depois da saída para o passeio. Neste momento Josey já está sob os cuidados da família.

Naya Rivera começou a actuar aos 4 anos na comédia da CBS “The Royal Family”. Fez também participações especiais em vários programas, incluindo “Um Maluco no Pedaço” e “Baywatch”.

Em “Glee’, Naya interpretou uma líder de torcedores e apareceu em 113 episódios da série.