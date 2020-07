Trump e López Obrador assinam declaração para cooperação comercial e de segurança

Nesta quarta-feira (8), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, assinaram, durante uma cerimónia na Casa Branca, uma declaração conjunta prometendo continuar a cooperação nas áreas de comércio e segurança.

“Assinaremos uma declaração conjunta comprometendo-nos a um futuro compartilhado de prosperidade, segurança e harmonia”, disse Trump durante a cerimónia. “Com esta assinatura, prometemos a estreita amizade entre os Estados Unidos e o México”, acrescentou o norte-americano.

López Obrador está em Washington para comemorar o lançamento de um acordo entre EUA, México e Canadá, que passou a vigorar em 1º de Julho deste ano substituindo o antigo Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA). O acordo foi renegociado devido às insatisfações apresentadas pela gestão Trump com os termos da parceria.

O presidente mexicano declarou que o novo acordo comercial ajudará a reverter o deficit comercial que as economias norte-americanas têm com o resto do mundo. A expectativa é de que acordo comercial acrescente cerca de US$ 68 bilhões (cerca de R$ 363 bilhões) ao PIB dos EUA e ajude a criar 176 mil novos empregos no país.

A viagem de Obrador a Washington é a primeira viagem do mandatário ao exterior desde que assumiu o cargo, em Dezembro de 2018.