Cerca sanitária: Hotel no Lubango suspeito de albergar pessoas com Covid-19 provenientes de Luanda

O Novo Hotel, no Lubango, Huíla, está desde o início do dia de hoje, quinta-feira, 09, sujeito a uma cerca sanitária com reforço policial porque nele estão alojadas pelo menos 12 pessoas que violaram as restrições de saída impostas à província de Luanda para conter o dispersão da Covid-19.

Esta medida drástica foi tomada depois de uma denúncia, tendo as forças de segurança tomado posições em redor da unidade hoteleira.

Segundo a Angop, logo às primeiras horas da manhã de hoje começaram a ser recolhidas amostras entre os hospedes para testagem, à Covid-19.

Estas medidas restritivas aos movimento de e para o interior do hotel vão ser mantidas até que todos os testes serem revelados.

Uma fonte do hotel disse à agência de notícias que a maior parte dos hospedes deste hotel no Lubango são provenientes da cidade de Luanda, de onde não se pode sair desde que ali foi imposta uma cerca sanitária, a 27 de Março, com uma pequena excepção de dois dias, 11 e 12 de Abril, para que as pessoas apanhadas de surpresa pudessem regressar às suas terras.

Até quarta-feira, de acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, o País soma 396 casos, dos quais 22 óbitos, 117 recuperados e 259 activos.