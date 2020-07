Angola e UE reforçam cooperação

O ministro das Relações Exteriores, Téte António, abordou esta quarta-feira com o representante da União Europeia (UE) em Angola, Tomás Ulicny, a agenda da V Reunião Ministerial do Caminho Conjunto Angola-UE, a realizar-se por videoconferência no dia 23 deste mês.

O chefe da diplomacia angolana e o representante da UE em Angola abordaram, também, assuntos relativos à agenda internacional e regional, refere uma nota de imprensa deste departamento ministerial a que Angop teve acesso.

A estratégia de cooperação Angola-UE visa ajudar o país a desenvolver-se, contribuindo para luta contra a pobreza e a realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio através do reforço das instituições e da formação do respectivo pessoal.